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«إعلام مليشيات مصراتة»: «بيت المال» تفقد محاور غرب سرت للوقوف على تمركزات «قواتنا الباسلة»

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شاركت ما تسمى “غرفة عمليات سرت والجفرة” التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الخميس، مجموعة من الصور لآمر ما تسمى ” غرفة عمليات سرت والجفرة» التابعة لمليشيات مصراتة، إبراهيم بيت المال، و” أحمد هاشم” آمر العمليات بالغرفة الميدانية، وهما يقومان بجولة في محاور غرب سرت.

وزعمت الغرفة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “بيت المال” تفقد المحاور للوقوف على تمركزات ما أطلقت عليها” القوات الباسلة” وخطوطها الأمامية.

وادعت الفرفة، أن “بيت المال” زار ما يعرف بـ”المستشفى الميداني” الوشكة، لمصافحة الطواقم الطبية والطبية المساعدة العاملة به، والثناء على دورهم المشرف والبطولي منذ انطلاق عمليات الغرفة، على حد تعبيرها.

وكان إبراهيم بيت المال، قد زعم في وقت سابق، أن قوات حكومة الوفاق – المليشيات المسلحة والمرتزقة والعناصر الإرهابية- مستعدة لصدِّ أيّ هجوم وصفه بـ”العبثي” من قبل “حفتر”- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- على المدن الغربيّة.

وادعى “بيت المال” في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية، إنّ قوات حكومة الوفاق مستعدّة لصدِّ أي هجوم عبثيّ من ما وصفها بـ”مليشيات حفتر” -القوات المسلحة العربية الليبية- على المدن الغربية.

وأضاف “بيت المال”:” نحن نحترم وقف إطلاق النار وتعهداتنا الدوليّة، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أيّ محاولة فاشلة يريد “حفتر ومليشياته” استغلالها لنقض التزاماته التي تعوّدنا على نقضها في كلّ مرة”، على حد زعمه.

وأشار “بيت المال” إلى أنّ تحركات من وصفهم بـ”مرتزقة حفتر” الأخيرة وإمداداته المسلحة تناقض المفاوضات الدوليّة بشأن العمل على أن تكون مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، على حد تعبيره.

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«إعلام مليشيات مصراتة» «قوات باسلة» الوقوف بيت المال تمركزات غرب سرت محاور

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • منذ بدء الخليقه الي يومنا هذا لم يكون هناك أي دور مشرف لمصراته في ليبيا فكل ماهي عليه يشتمل علي تآمر ودسائس منذ عهد مليشيات السويحلي الذي يرجع الي مئة سنه الي الوراء الي مليشيات مصراته من مليشيا فقر ليبيا ومليشيا الشروق المظلم الي مليشيا البنيان الفشوش الي مليشيا بركات العطب فالتسميات رنانه وواقعها بؤر تآمر وخيانه

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  • The very rotten Misratees, diseased COWARDS & keen ROTTEN Turkish SLAVES “Could ONLY LOOK from A FAR DISTANCE” coupled with their sewer RATs hearts, they will never advance toward the “RED LINE” or the melting point for all Sherkess, Turks, Syrians, Chadian, Qatari, Somali’s or else

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    • لَن يَهْنَأ بَال لِيبِيا إلَّا بِالْقَضَاءِ عَلِيّ كَامِل مليشيات مصراته قَضَاء مُبْرَم وَهَذَا أَمْرٌ صَعْبٌ فِي ظِلِّ عمالتها لتركبا وإستقواءها بِهَا

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  • المضحك ان بيت الملل يقول انهم يحترمون وقف اطلاق النار ياحمار من فرض وقف اطلاق النار بالقوة هو قاهر الاخوان بعد ان تم ابادة كل من حاول التقدم نحو سرت والخط الاحمر حصين وهو من يحميكم الان لان السيسى قال انه لن يسمح لاحد بتخطيه من الجانبين لا من الشرق ولا من الغرب ولو سمح بعبور الجيش الوطنى للخط الاحمر انسى ان يكون فيه كلب واحد منكم فيها حيا حتى الاتراك سيفرون وهم يقولون لا نستطيع ان نواجه الجيش المصرى فالتاريخ فى صف الجيش المصرى انتصارات مدوية المعركة الاولى عام 1832 استطاع الجيش المصرى 15 الف فقط هزيمة الجيش التركى 45 الف واسر قائد الجيش التركى رشيد باشا ومعه ستة الاف خروف تركى من جيش الدعارة ومات السلطان حزنا من الهزيمة وتولى ابنه العيل السلطنة وسلم الاسطول العثمانى نفسه للجيش المصرى ونعيش نفس الظروف سلطان اعيل من السلطان محمود ونكل بالجيش التركى وعراه فى الشارع ومنهم من ينتظر اللحظة للانشقاق عن اردوغان وانشاء الجيش التركى الحر !!

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  • قال لك “قواتنا الباسلة” 😆😃😄

    ما أصح مؤخراتكم يا بغولة يا صبايا الأتراك يا قوادة يا عملاء يا خونة

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