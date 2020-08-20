شفاء 10 حالات من فيروس «كورونا» في طبرق

أكدت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، شفاء 10 مصابين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وعدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس اليوم الخميس، معتبرة أن الوضع الوبائي في المدينة «مستقر».

وقال عضو اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، الدكتور أحمد صالح الفزاني لـ«بوابة الوسط» إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالمدينة وصل 118 حالة حتى مساء أمس الأربعاء، فيما ارتفاع عدد حالات الشفاء من الإصابة إلى 95 حالة.

وأضاف الفزاني أن عدد الحالات النشطة في طبرق 45 حالة وحالات الوفاة 14 حالة، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي بالمدينة «مستقر» نظرا لإلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية الاحترازية خاصة في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية.

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