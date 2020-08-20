تجمع المهجرين الليبيين ببريطانيا يتضامن مع معتقلي حراك رشحناك

اعلن تجمع أحرار ليبيا والمهجرين بالساحة البريطانية، تضامنه مع حراك رشحناك، وطالب أبناء منطقة شرق ليبيا بالتدخل لإطلاق سراح المعتقلين من عناصر الحراك.

وأصدر التجمع بيانا أكد فيه أنه بدأ توثيق الإنتهاكات ضد عناصر حراك رشحناك و الإعتقالات التي نفذت في حقهم، مؤكدا أنه بصدد إعداد مذكرات ضد هذه الإنتهاكات الصارخة وتوجيهها إلى منظمات حقوقية وإنسانيه عالمية لإيقاف ما وصفه بتطاول “حفتر” على حد تعبير البيان.

ووجه التجمع، رسالة إلى أهالي المنطقة الشرقية قال فيه إن الاعتقالات التي طالت أبنائنا وإخوتنا بمدن اجدابيا وبنغازي والبيضاء وسرت وغيرها من المدن دليل على أن حريتنا وتطلعاتنا وحاضرنا و مستقبلنا في خطر داهم .

واعتبر التجمع في بيانه، أن فرض حالة الطوارئ، وحظر التجول داخل المدن باسم جائحة كورونا ومحاربة الإرهاب خاصة يوم 20-8-2020، ما هو إلا محاولة فاشلة لمصادرة الرأي الآخر، وزرع الخوف لدى أبناء الوطن الذين سيخرجون في حراك رشحناك السلمي لتعبير عن أرائهم ومطالبهم ، مؤكدا أن حراك رشحناك السلمي والقائمين عليه هدفه إنقاذ الوطن وضد بيع الوطن وجوهره نشر الوعي وإرساء الإختيار الصحيح لما يناسب المرحلة.

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