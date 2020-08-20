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تجمع المهجرين الليبيين ببريطانيا يتضامن مع معتقلي حراك رشحناك

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اعلن تجمع أحرار ليبيا والمهجرين بالساحة البريطانية، تضامنه مع حراك رشحناك، وطالب أبناء منطقة شرق ليبيا بالتدخل لإطلاق سراح المعتقلين من عناصر الحراك.

وأصدر التجمع بيانا أكد فيه أنه بدأ توثيق الإنتهاكات ضد عناصر حراك رشحناك و الإعتقالات التي نفذت في حقهم، مؤكدا أنه بصدد إعداد مذكرات ضد هذه الإنتهاكات الصارخة وتوجيهها إلى منظمات حقوقية وإنسانيه عالمية لإيقاف ما وصفه بتطاول “حفتر” على حد تعبير البيان.

ووجه التجمع، رسالة إلى أهالي المنطقة الشرقية قال فيه إن الاعتقالات التي طالت أبنائنا وإخوتنا  بمدن اجدابيا وبنغازي والبيضاء وسرت وغيرها من المدن  دليل على أن حريتنا  وتطلعاتنا وحاضرنا و مستقبلنا  في خطر داهم .

واعتبر التجمع في بيانه، أن فرض حالة الطوارئ، وحظر التجول داخل المدن باسم جائحة كورونا ومحاربة الإرهاب خاصة يوم 20-8-2020، ما هو إلا محاولة فاشلة لمصادرة الرأي الآخر، وزرع الخوف لدى أبناء الوطن الذين سيخرجون في حراك رشحناك السلمي لتعبير عن أرائهم ومطالبهم ، مؤكدا أن حراك رشحناك السلمي والقائمين عليه هدفه إنقاذ الوطن وضد بيع الوطن وجوهره نشر الوعي وإرساء الإختيار الصحيح لما يناسب المرحلة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • You should be protesting against the so called Government of National Accord and it’s involvement and wasting the Libyan wealth on the Turkish mercenaries and you should protesting against the Militias that causing havoc and chaos in Tripoli and the west of the country

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