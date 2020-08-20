هكذا يقضي الفنانون الليبيون أوقاتهم في الحجر المنزلي

خاص 218

بعد الحملات الإرشادية ودعوات الحجر المنزلي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا التي شارك فيها نجوم الفن والرياضة وصناع محتوى، من خلال الظهور الإعلامي أو حتى بمشاركة وسم “خليك في الحوش “الذي أطلقته 218 وكان شعارا لحملات القناة على التلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي، والتزام عدد كبير منهم الجلوس بالمنزل في حجر صحي لتجنب الإصابة بكورونا، كان هناك سؤال متداول عن كيفية قضاء الفنانين فترة فرض الحظر، فتوجه موقع 218 بسؤال لعدد منهم لمعرفة نشاطاتهم خلال هذه الفترة، وهنا نستعرض أبرز الإجابات عن السؤال الذي كان نصه: كيف تقضي وقتك فترة كورونا؟

لطفية إبراهيم – ممثلة

بالنسبة لكيفية قضاء وقتي أثناء فرض الحظر فإنه لم يضيف الحظر علينا إلا معاناة على معاناتنا اليومية التي نعيشها في ليبيا من خلال حالة الظلام المستمرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فكورونا من وجهة نظري ارحم من الطبقة السياسية الحاكمة حاليا في البلاد.

سعاد خليل – ممثلة

من قبل تفشي فيروس كورونا دائما ما كان لدي متسع للقراءة التي تعد جزءاً مهماً من طقوسي اليومية فالكتاب لا يفارقني لهذا يعد وقت الحظر بالنسبة لـي ممتع لإضافته مزيدا من الوقت في جدول حياتي اليومية للقراءة والاطلاع، ورغم ذلك أفتقد للمسرح بعد إغلاقه فأنا عاشقة لخشابتها التي أُعبّر من خلالها عن طاقاتي، بالإضافة إلى السفر فغلق المطارات تسبب في إرباك ترتيباتي هذا العام، فأنا دائمة التنقل والترحل أعشق التنقل بين المدن والتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة زيادة على ذلك كل أسبوع لدي ندوتان عن طريق تطبيق زوم والواتس آب في مجموعة التضامن الثقافي للبنان ومجموعة المسرحيين الأفارقة ببنين.

سلوى المقصبي – ممثلة

في وقت الحظر كان لدي مجال أوسع للاهتمام بالمطبخ والبقاء في الكوجينا لإعداد وجبات مختلفة وفي أوقات كثيرة أطبق وصفات جديدة لم أجربها من قبل، بالإضافة إلى وجودي مع الأسرة في أجواء عائلية، وفي وقت انقطاع الكهرباء أجد متسعا ومساحة خاصة للقراءة، أما إذا اضطررت للخروج فإنني الـتزم بأخذ كافة الإجراءات الوقائية.

أسماء سليم – مطربة

استغليت أغلب وقت الفراغ الذي أصبح متاحا بعد فرض الحظر في تنمية موهبة التلحين وتبلور هذا الشيء من خلال أغنية ألعب على الأرض التي كانت من ألحاني ومازلت مستمرة في هذا الاتجاة وأجهز حاليا عملا آخر أيضا من ألحاني، ومن ناحية أخرى كان لدي وقت أكثـر لممارسة الرياضة والتواصل بشكل أكبر مع العائلة والأصدقاء والرد على المتابعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

سامي محمود – مطرب

مع بداية الأزمة التزمت بالحجر الصحي داخل المنزل وأخذت كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة للمحافظة على سلامتي وسلامة كافة أفراد أسرتي، ولكن قرار الحظر غير مفعل بشكل رسمي وتم تطبيقة لفترة معينة الشيء الذي جعلني حاليا أعود لـ بعض نشاطاتي اليومية من رياضة والخروج للقاء الأصدقاء مع الحرص على أخذ الإجراءات الوقائية وربي يلطف بالبلاد.

فرج المذبل – شاعر غنائي

أغلب أوقاتي قضيتها في القراءة والكتابة للإذاعة برامج مثل نجوم على الأرض وخاطر ياخواطر ونساء في التاريخ وغيرهن .. وأيضاً البحث عن الحب .. في كل ( الاماكن )

معتز نجم الدين – مطرب

في وقت الحجر المنزلي أقضي معظم الوقت في التمارين الرياضية داخل المنزل بالإضافة إلى الاطلاع على الأخبار عبر التلفزيون والتواصل مع الأصدقاء على شبكات التواصل الاجتماعي خاصة الموجودين داخل ليبيا، في حالة اضطررت للخروج من المنزل فإنني ألتزم بكافة الإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى استغلال الوقت الحالي في كتابة وتلحين بعض الأغاني الجديدة ولا يخلو الأمر من الذهاب إلى الاستديو لمتابعة بعض الأعمال وكما ذكرت مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية.

محمد عثمان – مطرب

أغلب أوقاتي أقضيها في حديقة المنزل، واتجهت للاهتمام أكثر بالزراعة وتقليم الأشجار المزروعة بالبيت، ولا أنسى الاستمتاع في بعض الأوقات بألعاب الفيديو وتحضير أغاني جديدة.

علي خويلد – كاتب صحفي

الحجر الصحي كان له إيجابيات وسلبيات عند بعض الناس. هناك العديد من الشباب استغلوا فترة الحجر الصحي بصناعة شي معين أو ابتكار فكرة جديدة سواء كانت إضافة في أثاث المنزل أو تصميم في الحديقة وهذا ما شاهدنا حتى من خلال يومياتهم عبر صفحات الفيس بوك. وبالنسبة ليا باعتباري مدير راديو، أغلب وقتي كان في القناة وتجهيز برامج إرشادية وتوعوية بخصوص فايروس كورونا ونحاولوا نوعوا المواطن بأهمية الاالتزام بالحجر الصحي ومكافحة الوباء.

وائل البدري – مطرب

أكثر وقتي أقضية في ممارسة الرياضة والجلوس على البحـر بالساعات لوحدي بالإضافة إلى متابعة المسلسلات والأفلام.

زيكو – زكريا الشويشان – مغني

قضيت وقت الحظر في تطوير نفسي والعمل أكثر على تنمية مهاراتي في مجال الإخراج والتمثيل وكتابة السيناريو بالإضافة إلى الغناء موهبتي الأساسية، فوجدت مساحة ووقتاً لتصوير عمل غنائي جديد وعدد اثنين من الأفلام القصيرة والتي تحوي على رسائل إنسانية هادفة.

توفيق الفيتوري – ممثل

متقيد بـ الإجراءات الاحترازية مع محاولة التعايش معها..

مــاني – مغني

نقضي أغلب أوقاتي خلال اليوم ملتزم بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي بعيدا عن التصافح. ولم أتغيب عن عملي الذي أذهب إليه يوميا بشكل طبيعي بعد ذلك أتجه إلى الـ GYM للتمارين، أما مساء فألتقي مع الأصدقاء لتكملة التمارين على الكورنيش مع التشديد على الإجراءات الاحترازية.

أحمد العيساوي – ممثل ومخرج مسرحي

المطالعة والقراءة لكل الأخبار المحلية والعالمية وكل ذي علاقة بدراستي الإعلامية وجائحة كورونا، بالإضافة إلى مشاهدة الأفلام والرياضة داخل البيت والذهاب في رحلات بحرية لممارسة رياضة السباحة.

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