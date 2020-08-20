شركة الكهرباء: إعادة التيار لمناطق جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تجهيز أكثر من 14 محطة أرضية بخلة الفرجان جنوب العاصمة طرابلس وإعادة التيار لجزء من المنطقة.

وأكدت الشركة عبر مكتبها الإعلامي قيام الفرق الفنية التابعة لدائرة توزيع حي الأندلس بإعادة إعمار شبكة التوزيع بمنطقة حي الزهور بخلة الفرجان أمام معسكر اليرموك وتجهيز أكثر من 14 محطة أرضية بكامل معداتها وتغذية هذه المحطات بالتيار الكهربائي وإعادته لجزء من هذه المناطق مبينة أنه يجري العمل على استكمال تنفيذ شبكات الضغط المنخفض لتغذية باقي المناطق الرابطة من مثلث صيدلية موسى وصولًا إلى معسكر اليرموك.

وأكدت الشركة أن الفرق الفنية تواصل إصلاح الدمار الذي خلفته الحرب في مكونات الشبكة الكهربائية، من محطات توزيع، ومحولات وأبراج وخطوط لنقل الطاقة موضحة أنه بالنظر إلى حجم الأضرار واتساع رقعتها في جنوب العاصمة طرابلس فإن أعمال الصيانة لمكونات الشبكة الكهربائية تتطلب الكثير من الوقت والجهد والإمكانيات وأن فرق الصيانة لازالت تعمل على صيانة مكونات الشبكة الكهربائية في كافة المناطق.