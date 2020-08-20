«السراج» يبحث «قضية طرح أحمال الكهرباء» مع وفد من زليتن

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، استقبل اليوم الخميس، وفدا يضم ممثلي مدينة زليتن في مجلسي النواب الموازي ووالمجلس الاستشاري والمجلس البلدي، في حضور رئيس ما يعرف مجلس الحكماء بالمدينة.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن السراج رحب بالوفد وقدم لمحة عن مستجدات الأوضاع في ليبيا، زاعما أن توحيد الجهود مهمة أمام تحديات المرحلة المقبلة، على حد قوله.

وزعمت وسائل الإعلام، أن أعضاء الوفد أكدوا مساندتهم لما يتخذه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق من إجراءات لتحقيق الاستقرار في البلاد.

من ناحية أخرى، بحث الاجتماع الأوضاع الأمنية والخدمية في زليتن، متطرقا إلى سبل حلحلة المختنقات التي تواجه عددا من المرافق، بحسب وسائل.

وادعت وسائل الإعلام، أن الاجتماع بحث مشكلة الكهرباء ومسألة طرح الأحمال وضرورة التزام الجميع بعملية توزيعها بشكل عادل وحتى لا يتحمل سكان بعض المناطق الأعباء دون غيرهم.