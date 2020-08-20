لجنة مكافحة كورونا بالكفرة تعلن إجراءات احترازية جديدة

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في بلدية الكفرة اليوم، حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية نتيجة تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وزيادة أعداد المخالطين لهم بشتى درجاتهم.

حيث أكدت اللجنة إلغاء كافة المناسبات الاجتماعية بمختلف مسمياتها، وإلزام تشاركيات المناسبات بعدم توزيع الخيام والكراسي تحت أي ظرف.

كما شددت اللجنة على إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في جميع الدوائر الحكومية وإنزال العقوبات بالمخالفين، وتطبيق الحظر المفروض من قبل اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا داخل المدينة، مع التشديد على منع التنقل بين المدن إلا في الضرورة القصوى.

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