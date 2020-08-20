الأمم المتحدة تعين ثلاثة محققين مستقلين لتوثيق الانتهاكات في ليبيا

أخبار ليبيا24

عيّنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، يوم الأربعاء، ثلاثة محققين مستقلين لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، حث أشارت الأمم المتحدة في تقرير، إلى أن ذلك يشكل دفعة قوية للجهود تقودها في سبيل التصدي لهذه الانتهاكات.

وبحسب التقرير، فإن قرار تعيين المحققين الثلاثة، وهم محمد أوجار من المغرب، تريسي روبنسون من جامايكا، وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة، يهدف إلى إجراء مهمة مستقلة لتقصي الحقائق، في خضم تدهور الوضع الأمني ​​والافتقار إلى نظام قضائي.

واعتبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والتعذيب، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والاختطاف، والاختفاء القسري، والعنف على وسائل التواصل الاجتماعي مستمرة في مناخ من الإفلات التام من العقاب.

وقالت، إن مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء وصحفيون للاعتداء وأجبروا على الفرار من البلاد نتيجة العنف.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق في ليبيا في 22 يونيو 2020، وتهدف البعثة، بهدف توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، منذ بداية عام 2016.

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