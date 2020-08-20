غرفة الرصد بنغازي تحذر المواطنين من التجمهر

حذرت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي المواطنين من التجمهر وحضور المناسبات الاجتماعية والتواجد في المطاعم والمقاهي والأماكن المزدحمة لأنها أصبحت أكثر وسائل نشر عدوى الإصابة بكورونا.

وأكدت الغرفة زيادة عدد الحالات المصابة بكورونا بعدما سجل معمل كوفيد 19 بمركز بنغازي الطبي سجل أمس الأربعاء 71 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة محذرة المواطنين من التجمهر وحضور المناسبات الاجتماعية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف لآداء الواجبات الاجتماعية وكذلك عدم التواجد في المطاعم والمقاهي والأماكن المزدحمة الأخرى لما لها من أثار خطرة حتى أنها أصبحت أكثر وسائل انتشار فيروس كورونا.

وشددت الغرفة على ضرورة تقيد المواطنين بالإجراءات الاحترازية للتقليل من انتشار الجائحة من خلال المداومة على غسـل اليدين بالماء والصابون أو دعـكهما بالكحـول، وترك مسافة كافية لا تقــل عن متر ونصف كل شخص وآخر والاهتمام بتطهير الأسطح من حـين لآخـر.

وأوضحت الغرفة أنها تؤدي مهامها في تتبع الحالات ورصد المخالطين وتقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي موضحة أن تقيد المواطنين بالنصائح والإرشادات سيسهم بدرجة كبيرة في التحكم والسيطرة على جائحة كورونا.