وليامز تبحث مع المشري مسألة الفساد والآثار المدمرة المترتّبة على استمراره

ليبيا – التقت الممثّلة الخاصّة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز اليوم الخميس برئيس مجلس الدولة الإستشاريّ خالد المشري القيادي في جزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان مع الوفد المرافق له اليوم في جنيف، حيث بحثا الأوضاع الراهنة والمسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين.

اللقاء تطرّق بحسب المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة إلى المسار السياسي وسبل إعادة تفعيله في أسرع وقت ممكن، في سبيل وضع حدّ للتدهور المحتمل للوضع العسكري وبحث مسألة الفساد والآثار المدمرة المترتبة على استمراره.

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