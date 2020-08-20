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أردوغان: نضالنا في شرق المتوسّط وليبيا ليس كفاحًا من أجل الحقوق فحسب إنما من أجل مستقبل تركيا أيضًا

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان إنّ ما وصفه بـ” نضال ” تركيا على جبهات عدة بدءًا من شرق المتوسّط وحتى ليبيا ليس كفاحًا من أجل الحقوق فحسب، وإنما من أجل المستقبل أيضًا.

أردوغان وفي تصريحات نقلتها قناة “تي آر تي” التركية وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسيّة أمس الأربعاء أضاف: “تركيا مصمّمة على صون حقوقها في شرق المتوسّط والوطن الأزرق حتى النهاية”.

وتابع: “سنعلن يوم الجمعة المقبل بشرى للشعب التركي، نحن نعيش الحلم حاليًا، هذه البشرى ستفتح عهدًا جديدًا لتركيا”.

الرئيس التركي اختتم تصريحه بالقول: “على الرغم من بعض المشكلات التي لا تنبع من بلدنا، يستعيد الاقتصاد التركي بعض قوة دفعه من قبل جائحة كورونا”، مضيفًا: “بالرغم من تسجيل زيادة طفيفة في أعداد المصابين بكورونا أخيرًا، إلا أننا ما زلنا نسيطر على الوباء”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • تعيش الوهم.. وتحارب الإنهيار الاقتصادي ببيع الأحلام..عامة أحلامك أوامر أيها الخليفة المنتظر..لاتأبه فكل أتباعك يصدقوك قبل أن تنطق وإن قلت كذبا…أيها السلطان المبجل احلم واكذب كيفما تشاء…بعد أن سد شرق المتوسط هربت للمخدر الأقوى الغاز والنفط بالبحر الأسود..نحن نصدقك ونشترى منك الوهم بأي ثمن فلا تحزن فما أكثرها الأوهام

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  • الشعب التركى يعرف انك كذاب ومزور ولايثق فى كلامك الم تقل من قبل ان مرشحك فى اسطنبول يمثل الاسلام وان منافسه امام اوغلوا معادى للاسلام والنتيجة سقط مرشحك بجدارة لان اهل اسطنبول مسقط راسك من كس امك تنزيل تعرف ان كذاب اشر وانك مزور قدمت صورة شهادة جامعية مزورة للترشح للانتخاب لان معك دبلوم لايكفى والمضحك ان تاريخ التخرج بالشهادة يسبق انشاء كلية الاقتصاد جامعة مرمرة التى تدعى التخرج منها بسنتين واتحداك تستخرج شهادة اصلية لانك غير مقيد بالسجلات وفى الانتخابات القادمة ستقدم دليل على تزويرك بالترشح بالدبلوم بعد الغاء شرط المؤهل العالى !!!

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