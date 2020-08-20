الزنتان تسجل تصاعدا ملحوظا بعدد الإصابات بالفيروس

أكد عضو اللجنة الصحية وأحد مسؤولي مختبرات الكشف بالزنتان علي العربي، أن الحالات بالمدينة في تصاعد واضح، حيث سجلت الزنتان خلال يومين 26 حالة جديدة، ما أدى إلى اتخاذ قرار بقفل المدينة تحت مبدأ تعديل المنحنى التصاعدي للحالات، كما أوصى العربي بعدم التجمع في المآتم والأفراح التي تعد السبب الرئيسي في انتشار الوباء بشكل واسع.
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قناة ليبيا
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