ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أجدابيا إلى 89 حالة

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا باجدابيا تسجيل 14 إصابة جديدة، من أصل 35 عينة تسلمها المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض اجدابيا ،ليبلغ بذلك إجمالي الحالات الموجبة وصل إلى 89 حالة.

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