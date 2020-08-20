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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أجدابيا إلى 89 حالة

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا باجدابيا تسجيل 14 إصابة جديدة، من أصل 35 عينة تسلمها المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض اجدابيا ،ليبلغ بذلك إجمالي الحالات الموجبة وصل إلى 89 حالة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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