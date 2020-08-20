«غرفة الرصد ببنغازي» تصدر تحذيرا عاجلا للمواطنين بعد ارتفاع إصابات كورونا

أصدرت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية في بنغازي، بيانا اليوم الخميس، وصفته بـ”العاجل والمهم جداً” بشأن زيادة أعداد المصابين بكورونا.

وقالت الغرفة، في بيانها، إنه نظراً للزيادة السريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن سجل معمل “كـوفيد -19″ بمركز بنغازي الطبي، أمس الأربعاء، 71 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة، فإن الغرفة تحذر من جديد المواطنين كافة من التجمهر وحضور المآتم والمناسبات والتواجد في المطاعم والمقاهي والأماكن المزدحمة الأخرى لما لها من آثار خطرة حتى أنها أصبحت أكثر وسائل انتشار العدوى.

وأشارت الغرفة، إلى أنها تؤدي مهامها في تتبع الحالات ورصد المخالطين وتقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي، كما أنها تهيب بكافة المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف لتقديم الواجب والمواساة”.

وشددت الغرفة، على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للتقليل من انتشار الجائحة من خلال المداومة على غسـل اليدين بالماء والصابون أو دعـكهما بالكحـول، وترك مسافة كافية لا تقــل عن متر ونصف بينكم وبين الآخرين، والاهتمام بتطهير الأسطح من حـين لآخـر، والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد عند الاضطرار للتواجـد في الأماكـن المزدحمة.

وأوضحت أن التقيد بهذه النصائح والإرشادات سيسهم بدرجة كبيرة في التحكم والسيطرة على هذه الجائحة.