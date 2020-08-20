اللجنة الطبية تلتقي ببنغازي مديرة منظمة الصحة العالمية في ليبيا

عقدت رئيسة اللجنة الطبية الاستشارية، فتحية العريبي، رفقة نائب رئيس اللجنة، أحمد الحاسي، اليوم اجتماعا في بنغازي مع مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، اليزابيث هوف.

الاجتماع تناول الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات لمكافحة وباء كورونا، حيث اطلعت المنظمة على النواقص المستعجلة، وأكدت على توفيرها خلال الأيام القادمة.

ووفق اللجنة الطبية فقد أشادت منظمة الصحة العالمية بعمل اللجنة الطبية الاستشارية رغم الظروف الصعبة، مؤكدة استمرار الاجتماعات معها لمتابعة المستجدات وإيصال المعدات المطلوبة في أقرب وقت ممكن.

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