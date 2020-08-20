الخارجية الروسية: لافروف وأوغلو يتفقان على مساعدة الأطراف الليبية لوقف القتال

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو الأوضاع الليبية خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، بحسب ما نقلته “روسيا اليوم”.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن الوزيرين أكدا أنه لا بديل عن حل سياسي للأزمة الليبية، وشددا على ضرورة إيجاد حل “يخدم مصالح الشعب الليبي يستند إلى الإطار القانوني الدولي المعمول به وفي مقدمته قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 والقرارات الصادرة عن مؤتمر برلين في 19 يناير من هذا العام”.

واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات “لمساعدة الأطراف الليبية في الوصول إلى وقف القتال في أقرب وقت، وبدء حوار داخلي حول سبل التسوية السياسية للنزاع”.