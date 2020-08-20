وزارة الصحة بالحكومة الليبية تعمم بالاستقلال المالي للمستشفيات والمراكز الطبية لتوفير الأكسجين

وجهت وزارة الصحة بالحكومة الليبية خطابا أمس إلى مديري المستشفيات التعليمية والعامة والقروية، ومديري المراكز الطبية والتخصصية، أكدت فيه على أن مركزهم المالي مستقل، وأن عليهم التعاقد المباشر مع المصادر الخاصة بغازات الأكسجين الطبية، والعمل على توفير مخزون احتياطي لأي ظرف طارئ، هذا وحملت الوزارة المديرين الموجه إليهم هذا الخطاب المسؤولية تجاه أي نقص أو تقصير في تقديم الخدمات الطبية أمام المرضى.

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