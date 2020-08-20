في يوم ميلاده.. الليبيّون يستذكرون “رمز نضالهم”

يصادف اليوم، الـ20 من أغسطس الذكرى الـ162 لميلاد شيخ الشهداء عمر المختار المُلقب أيضاً بأسد الصحراء نسبة إلى مسيرة نضاله وكفاحه الطويلة ضد الاحتلال الإيطالي في ليبيا.

وعُرف المختار الذي وُلد في مدينة طبرق كأحد أشهر رموز المُقاومة في التاريخ، إذ قاد الليبيين في معارك كبيرة ضد جيوش المحتل الإيطالي.

وبدأ عمر المُختار جهاده في عمر الـ53 كقائد أدوار الحركة السنوسية، ولم يثنه تقدم عمره عن هذا الواجب الوطني الذي تنصل منه الكثيرون في حينها، واستمر شيخ الشهداء في نضاله حتى بلغ السبعين من العمر.

وحُكم على المُناضل الليبي بالإعدام شنقا في مُحاكمة صورية نُفذت في الـ16 من سبتمبر 1931 في منطقة “سلوق” الشرقية، بعد أن وقع في الأسر في الـ11 من ذات الشهر بعد أن أصيب جواده.

وقابل شيخ المُجاهدين حبل المشنقة الذي خلّده وأحياه في قلوب الليبيين منذ ذلك الحين بكلمات خالدة حتى يومنا هذا إذ قال حينها: “نحن لا نستسلم ننتصر أو نموت”.

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