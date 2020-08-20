لافروف وتشاوش أوغلو: لابديل عن الحل السياسي للأزمة في ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي، مولود تشاوش أوغلو، إنه «لابديل عن الحل السياسي للأزمة» في ليبيا، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، بحسب وكالة «سبوتنيك».

وأضافت الخارجية الروسية أن لافروف وتشاوش أوغلو بحثا «الوضع في ليبيا، واتفقا على مواصلة المشاورات من أجل مساعدة وقف إطلاق النار وبدء الحوار».

وجاء في البيان: «جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول الوضع في ليبيا. وأشار الوزيران إلى عدم وجود بديل للحل السياسي للأزمة، من أجل مصلحة الشعب الليبي، وعلى أساس القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص، قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 وقرارات مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير» الماضي.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في البيان أن لافروف وتشاوش أوغلو اتفاقا «على مواصلة المشاورات لمساعدة الأطراف من أجل وقف العمليات العسكرية، وبدء حوار بين الليبيين حول سبل حل النزاع سياسيًا».

اقرأ أيضا: إردوغان وبوتين يبحثان الأزمة الليبية

ويأتي ذلك بعد يومين من تأكيد الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة اتخاذ الأطراف في ليبيا خطوات حقيقية لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات المباشرة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا