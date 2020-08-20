إعلان نتائج انتخابات المجلس البلدي غات

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجلس البلدي غات اليوم الخميس نتائج انتخابات البلدية التي جرت أمس الأول الثلاثاء وشارك فيها 6103 ناخب من أصل 11358 مسجل بنسبة مشاركة بلغت 54%

وأكدت اللجنة أن عدد المراكز الانتخابية بلغ 10 مراكز فيما بلغ عدد المحطات 34 محطة بينما بلغ عدد المرشحين في الفئة العامة 6 مرشحين وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة 9 مرشحين وفئة المرأة 6 مرشحات.

وأكدت اللجنة فوز قائمة التوفيق بعدد 1408 صوت فيما حصلت قائمة العطاء بعدد 1365 صوت في فئة العامة بينما في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة فاز صالح المدني حسني بعدد 1177 صوت بينما حصل علي واوه كناسو نسامو بعدد 1098 صوت وفي فئة المرأة حصلت فاطمة محمد سيدي أحمد التارقي على 1590 صوت وحصلت مريم أغالي عبد الله بيون على 1180 صوت