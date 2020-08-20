روسيا وتركيا: لا بديل عن الحل السياسي للأزمة في ليبيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان صدر إثر المحادثة الهاتفية أن الجانبين تبادلا الآراء حول تطورات الوضع في ليبيا، وأكدا أنه لا بديل عن حل سياسي للأزمة في هذا البلد بحسب “روسيا اليوم”

وشدد الوزيران على ضرورة إيجاد حل “يخدم مصالح الشعب الليبي يستند إلى الإطار القانوني الدولي المعمول به وفي مقدمته قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 والقرارات الصادرة عن مؤتمر برلين في 19 يناير من هذا العام”.

واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات “لمساعدة الأطراف الليبية في الوصول إلى وقف القتال في أقرب وقت وبدء حوار داخلي حول سبل التسوية السياسية للنزاع”.