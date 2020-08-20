ليبيا الان

روسيا وتركيا: لا بديل عن الحل السياسي للأزمة في ليبيا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان صدر إثر المحادثة الهاتفية أن الجانبين تبادلا الآراء حول تطورات الوضع في ليبيا، وأكدا أنه لا بديل عن حل سياسي للأزمة في هذا البلد بحسب “روسيا اليوم”

وشدد الوزيران على ضرورة إيجاد حل “يخدم مصالح الشعب الليبي يستند إلى الإطار القانوني الدولي المعمول به وفي مقدمته قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 والقرارات الصادرة عن مؤتمر برلين في 19 يناير من هذا العام”.

واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات “لمساعدة الأطراف الليبية في الوصول إلى وقف القتال في أقرب وقت وبدء حوار داخلي حول سبل التسوية السياسية للنزاع”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ولد سيرغي لافروف في 21 مارس/آذار عام 1950 في موسكو لأب من أصول أرمنية 🛑 من تبليسي وأم روسية من جورجيا وتعمل موظفة في وزارة التجارة الخارجية السوفيتية. أنهى لافروف عام 1972 قسم اللغات الشرقية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (مغييمو) حيث درس اللغات الإنجليزية والفرنسية والسنهالية (لغة أهالي سريلانكا). وبدأ يترقّى في السلم الدبلوماسي في هذا البلد بالذات بعد تعيينه ملحقا دبلوماسيا في السفارة السوفيتية🛑 في سريلانكا

    بعد إنجاز مهمته في سريلانكا عاد لافروف عام 1976 إلى موسكو ليعمل في إدارة العلاقات الدولية لدى وزارة الخارجية السوفيتية. ثم تم إيفاده إلى 🛑 الولايات المتحدة حيث عمل في البعثة الدبلوماسية للاتحاد السوفيتي🛑 في هيئة الامم المتحدة وتولى مناصب السكرتير الأول والمستشار وكبير المستشارين.

    وفي أعوام 1988 – 1994 ترقّى في السلم الدبلوماسي في أجهزة وزارتي الخارجية السوفيتية والروسية إلى أن تولى منصب نائب وزير الخارجية الروسي آنذاك آندريه كوزيريف ليتحمل مسؤولية التعامل مع المنظمات الدولية ويشرف على إدارة رابطة الدول المستقلة.

    وفي عام 1994 قام الرئيس الروسي بوريس يلتسين بتعيين لافروف مندوبا دائما لروسيا الاتحادية في هيئة الأمم المتحدة. وذاع صيته آنذاك، وكان اسمه يذكر بشكل دائم في الصحف الروسية والغربية. وتعرّف لافروف في نيويورك بالعديد من الدبلوماسيين الأجانب، ودرس جيدا القضايا الدولية الرئيسية، علما أن جلسات مجلس الأمن الدولي التي كان يحضرها كانت تبحث الأجندة العالمية الرئيسية، بما فيها الوضع في يوغسلافيا ومنطقة الشرق الأوسط وقبرص وشبه جزيرة كوريا ومشكلة مكافحة الارهاب بعد وقوع العمليات الإرهابية عام 2001 في الولايات المتحدة وما أسفر عنها من عمليات حربية أمريكية في أفغانستان .

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