تشكيل غرفة مشتركة من مديرية أمن سبها ووحدات عسكرية

أعلنت مديرية أمن سبها، اليوم الخميس، عن تشكيل غرفة مشتركة بين المديرية والوحدات العسكرية من أجل فرض الأمن وضبط الشارع في المدينة.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن تشكيل الغرفة الأمنية جاء «بناء على تعليمات آمر منطقه سبها العسكرية».

وأضافت أن تشكيل الغرفة المشتركة جاء كذلك نتيجة «لارتفاع حالة السطو المسلح والقبض على المطلوبين والتفتيش على الإجراءات والأوراق التبوثية للمركبات الآلية».

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الإعلان عن تشكيل غرفة مشتركة في سبها لبسط الأمن في المدينة.

ونشرت مديرية أمن سبها صورا لانتشار سيارات عسكرية وعناصر الغرفة المشتركة أمام مديرية الأمن وعدد من الشوارع والمفترقات في المدينة.

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