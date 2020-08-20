3 توصيات للجنة الطبية بالواحات بعد تسجيل أول إصابة بـ«كورونا» في المنطقة

أصدرت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بالواحات، الخميس، ثلاث توصيات عاجلة بعد تسجيل المنطقة أول حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن ظُهور حالات إصابة بالفيروس في الواحات لم يكن مستبعدًا بل كان متوقعًا، ووصفت الوضع بـ«الخطير» داعية المواطنين إلى تحمل مسؤولية أنفسهم ومن حولهم.

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وشملت توصيات اللجنة التي تركزت حول ضرورة البقاء في المنازل ما يأتي:

– لا داعي للخروج في هذه الفترة لأداء أي واجبات اجتماعية، اكتفوا بالاتصال عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

• وإذا خرجت مضطرًا ارتدي الكمامات والقفازات، واتبع خطوات النظافة الشخصية حتى لا تكون سببًا في انتقال الوباء.

• وأيضًا.. أي شخص يشعر بأنّ حالته الصحية ليست على ما يرام، ويعاني من حرارة أو حتى بعض الأعراض المشتبه بها مهما كانت، لا داعي للخروج من منزلك وضع نفسك بنفسك في الحجر الصحي حتى تطمئن على نفسك وعائلتك.

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