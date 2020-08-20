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السعيدي: الوفاق ارتهنت لتركيا المتورطة في جلب المرتزقة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قلل عضو مجلس النواب علي السعيدي من شأن المحاولات المغربية التي تجري حالياً لعقد لقاء يجمع بين أعضاء من مجلس النواب وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة وبحضور كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري .

واعتبر السعيدي في حديث عبر برنامج LIVE الذي يبث على شاشة 218 أن المشكلة في ليبيا ليست سياسية، بل أمنية، وإن الملف الذي يجب أن يحظى بالتركيز هو ملف الأمن وهشاشة المؤسسات الأمنية وانتشار السلاح والتشكيلات المسلحة وليس الحديث عن السياسة والتقاء الأجسام الموجودة في المشهد.

وأشار عضو مجلس النواب علي السعيدي إلى أن الأجسام الموجودة في طرابلس وهي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني و المجلس الأعلى للدولة الاستشاري قد ارتهنوا للجانب التركي الذي يرسل الآلاف من المرتزقة من حاملي الجنسية السورية كي يقاتلوا مع حكومة الوفاق وتشكيلاتها المسلحة ضد الجيش الوطني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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