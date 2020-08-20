الغرفة المركزية بنغازي تزور مستودع رأس المنقار

أعلنت الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي خروج فريق لمتابعة أعمال الرصد والتقصي للحالات المخالطة للمصابين بكورونا وتطبيق الإجراءات الصحية وتقديم برامج التوعية الصحية.

وأكدت الغرفة أيضا القيام بزيارة ميدانية لمستودع رأس المنقار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى بين العاملين في مؤسسات الدولة.

وأوضحت الغرفة أنه جرى خلال الزيارة تنفيذ برنامج توعوي تثقيفي استهدف العاملين بالمستودع تضمن إلقاء المحاضرات القصيرة حول فيروس كورونا وفتح حلقات النقاش وتوزيع الملصقات التوعوية، كما تم تطبيق بعض الإجراءات الصحية للوقاية من انتشار الجائحة.

وحذرت الغرفة المواطنين من التجمهر وحضور المناسبات الاجتماعية والتواجد في المطاعم والمقاهي والأماكن المزدحمة لأنها أصبحت أكثر وسائل نشر عدوى الإصابة بكورونا