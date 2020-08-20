“الصحة العالمية” تتعهد لـ”اللجنة الاستشارية” بتوفير النواقص العاجلة لمواجهة كورونا

بحثت مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف اليوم الخميس تطورات الوضع الوبائي في ليبيا مع رئيس اللجنة الطبية الاستشارية الدكتورة فتحية العريبي ونائب رئيس اللجنة الدكتور أحمد الحاسي.

وذكرت اللجنة في بيان لها أن الاجتماع اختص حول الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات لمكافحة covid-19، كذلك اطلعت المنظمة على النواقص المستعجلة، وأكدت على توفيرها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشادت مديرة المنظمة بعمل اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الليبية رغم الظروف الصعبة، وكذلك أكدت على استمرارية الاجتماعات مع اللجنة الطبية خطوة بخطوة عبر الوسائل المتاحة لمتابعة المستجدات، وإيصال المعدات المطلوبة في أقرب وقت ممكن.

كما أكدت “هوف” على مد اللجنة الطبية الاستشارية بـ20 جهاز تنفس اصطناعي في أسرع وقت، وكذلك تزويدها باحتياج المعامل الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، وتوريد التطعيمات الأساسية إلى ليبيا، ويتضمن علاج الدرن وعلاج العوز المناعي.