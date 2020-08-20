شركة الكهرباء: تعرض محطة بدائرة توزيع الكريمية للسرقة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس تعرض محطة الأسلاك بدائرة توزيع الكريمية للسرقة جنوب العاصمة طرابلس.

وأكدت الشركة عبر مكتبها الإعلامي سرقة جزء من معدات الضغط المنخفض و(بسبار نحاس) من محطة الأسلاك بدائرة توزيع الكريمية وكذلك قيام مجموعة من اللصوص بالاعتداء على خط الخزان تفريعة فلاح محطة 30 سوق الخميس وسرقة أسلاك ضغط عالي تقدر بمسافة 600 متر مما تسبب في فقد التغذية عن أحد المحولات .

وطالبت الشركة بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من العبث الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين لعدة أيام.