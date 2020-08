الغرفة المركزية بنغازي تطالب المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا

طالبت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات

الصحية – بنغازي، الخميس، المواطنين بعدم التجمهر وحضور المآتم والمناسبات

والتواجد في المطاعم والمقاهي والأماكن المزدحمة الأخرى لما لها من أثار خطرة وأنها

أصبحت أكثر وسائل انتشار جائحة فيروس كورونا.

ودعت الغرفة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”

المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي

والهواتف لتقديم الواجب والمواساة.

وطالبت الغرفة المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للتقليل من

انتشار جائحة فيروس كورونا من خلال المداومة على غسـل اليدين بالماء والصابون أو

دعـكهما بالكحـول وترك مسافة كافية لا تقــل عن متر ونصف بينهم وبين الآخرين

والاهتمام بتطهير الاسطح من حـين لآخـر والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد عند

الاضطرار للتواجـد في الأماكـن المزدحمة، مؤكدة أن التزام المواطنين بهذه النصائح

والإرشادات سيسهم بدرجة كبيرة في التحكم والسيطرة على جائحة فيروس كورونا.

وقالت الغرفة إنها تطالب المواطنين

بالالتزام بالإجراءات الوقائية نظرا للزيادة

السريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بالبلدية، مؤكدة أن معمل مكافحة كورونا بمركز

بنغازي الطبي سجل، أمس الأربعاء، حالتي وفاة و71 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

