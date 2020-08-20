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إصابات كورونا في ليبيا تبلغ 9463 حالة والوفيات 169

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة كورونا
التابعة لإدارة الخدمات الصحية بنغازي، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس
كورونا في ليبيا بلغ  9463 حالة .

وأوضحت الغرفة، في
منشور لها حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي
” فيسبوك”، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 9463 حالة،  من بينهم 8276 حالة نشطة، مبينة أن إجمالي
حالات الشفاء بلغ  1018 حالة، والوفيات 169
حالة حتى الآن .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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