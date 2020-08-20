إصابات كورونا في ليبيا تبلغ 9463 حالة والوفيات 169

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة كورونا
التابعة لإدارة الخدمات الصحية بنغازي، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس
كورونا في ليبيا بلغ 9463 حالة .
وأوضحت الغرفة، في
منشور لها حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي
” فيسبوك”، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 9463 حالة، من بينهم 8276 حالة نشطة، مبينة أن إجمالي
حالات الشفاء بلغ 1018 حالة، والوفيات 169
حالة حتى الآن .
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