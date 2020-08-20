شكري ودي مايو يبحثان الأزمة في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصرية سامح شكري، خلال اتصال هاتفي أمس مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها التطورات في ليبيا،

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، بأنه تم خلال الاتصال التشاور حول ترتيب لقاءات بين شكري ونظيره الإيطالي، للتباحث في كيفية جلب الاستقرار عبر الدفع بالحلول السياسية للأزمة الليبية.

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