شكري ودي مايو يبحثان الأزمة في ليبيا

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أكدت احد الأجهزة الأمن في ليبيا بعد بلاغ من احد سكان المناطق بان الاعتمادات يتم سحبها لتمويل عصابة أوروبية وإنجليزية في مالطا والبوسنة والهرسك وصربيا تسمى السكار فيس والنيرفانا وهي عصابة تتاجر بالمخدرات وأكد احد سكان المناطق لشيخ في المسجد بان شباب ليبين منخرطين في هذه العصابة لتمويل جماعات متطرفة من اوروبا وتونس وبعض المناطق في ليبيا – وهم يقومون بمحاولة جذب الفنيات الأطفال لممارسة الفواحش بعد تخديرهم في اطعمة المقاهي – فعلى الأجهزة الامن المسلحين التعاون مع شيوخ المساجد في المناطق والبلديات الليبية دون اي تأجيل .
وقد تم صيد العديد منهم ومنهم إناث مع قيثارت ومخدرات – ورميهم في مناطق صحراوية حفاة وصيدهم بالاسلحة والسيارات الرباعية وتعليق جثثهم على الصخور . كما ابلغ بعض حراس الحدود فالمناطق الجنوبية لليبيا .
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