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شكري ودي مايو يبحثان الأزمة في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحث وزير الخارجية المصرية سامح شكري، خلال اتصال هاتفي أمس مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها التطورات في ليبيا،
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، بأنه تم خلال الاتصال التشاور حول ترتيب لقاءات بين شكري ونظيره الإيطالي، للتباحث في كيفية جلب الاستقرار عبر الدفع بالحلول السياسية للأزمة الليبية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • أكدت احد الأجهزة الأمن في ليبيا بعد بلاغ من احد سكان المناطق بان الاعتمادات يتم سحبها لتمويل عصابة أوروبية وإنجليزية في مالطا والبوسنة والهرسك وصربيا تسمى السكار فيس والنيرفانا وهي عصابة تتاجر بالمخدرات وأكد احد سكان المناطق لشيخ في المسجد بان شباب ليبين منخرطين في هذه العصابة لتمويل جماعات متطرفة من اوروبا وتونس وبعض المناطق في ليبيا – وهم يقومون بمحاولة جذب الفنيات الأطفال لممارسة الفواحش بعد تخديرهم في اطعمة المقاهي – فعلى الأجهزة الامن المسلحين التعاون مع شيوخ المساجد في المناطق والبلديات الليبية دون اي تأجيل .
    وقد تم صيد العديد منهم ومنهم إناث مع قيثارت ومخدرات – ورميهم في مناطق صحراوية حفاة وصيدهم بالاسلحة والسيارات الرباعية وتعليق جثثهم على الصخور . كما ابلغ بعض حراس الحدود فالمناطق الجنوبية لليبيا .

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