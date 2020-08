أكدت مصادر محلية ، الخميس ، تفشي وباء لم يتم تشخيصه بعد في وادي زمزم و

القداحية ، مشيرة إلى أن الجهات الطبية المسؤولة تجاهلت الوضع المتفاقم رغم

ووعودها السابقة بإرسال لجنة طبية لمحاصرة الوباء.

