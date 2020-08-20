“مكافحة كورونا في سرت”: اختبارات وقياس درجة الحرارة للمارين بالبوابة الجنوبية والشرقية

بدأت اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا في سرت تطبيق خطة الرصد والتقصى والكشف على الوافدين للمدينة.

وأكدت اللجنة في إيجاز لها اليوم الخميس استمرارفريق الرصد والتقصى في إجراء اختبارات الكشف السريع وقياس درجة الحرارة على مدار الـ24 ساعة في البوابة الشرقية والبوابة الجنوبية لسرت.

ووجهت اللجنة في ختام بيانها شكرها إلى فريق الرصد والتقصي، مؤكدة أنه يبذل جهودا كبيرة في ظل نقص الإمكانيات.

يشار إلى أن اللجنة الطبية الاستشارية في مدينة سرت أمس الأربعاء عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقررت اللجنة فرض حظر تجوال داخل سرت وضواحيها منذ الاثنين الماضي من الساعة السادسة مساء حتى الثانية عشر ظهرا، ويستثنى من ذلك المواد الغدائية ومحلات اللحوم والمياه والمخابز، والصيدليات.

وطالبت اللجنة الأجهزة الضبطية بسحب الترخيص وقفل النشاط لكل من يخالف قرار الحظر من أصحاب الأنشطة والمحال والأسواق التجارية.