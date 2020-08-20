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البلدي غدامس يطالب بإيقاف الحجز بالفنادق والمساكن الخاصة بالبلدية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

طالب المجلس البلدي لبلدية غدامس، الخميس، أصحاب الفنادق والقائمين على
تأجير المساكن الخاصة بضرورة تنفيذ قراره بإيقاف الحجز بالفنادق والمساكن الخاصة،
مؤكدا على ضرورة التنسيق مع اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا بالبلدية.

وقال المجلس في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل
الاجتماعي”فيسبوك” إنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف
التعليمات.

ودعا المجلس الجهات المختصة المتمثلة في الحرس البلدي والجهات الأمنية الأخرى
متابعة التنفيذ والضبطية القانونية.

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  • من بوابة الشرطة العسكرية الليبية – 37 . ح.س.:
    20 أغسطس، 2020 الساعة 9:10 م
    أكدت احد الأجهزة الأمن في ليبيا بعد بلاغ من احد سكان المناطق بان الاعتمادات يتم سحبها لتمويل عصابة أوروبية وإنجليزية في مالطا والبوسنة والهرسك وصربيا تسمى السكار فيس والنيرفانا وهي عصابة تتاجر بالمخدرات وأكد احد سكان المناطق لشيخ في المسجد بان شباب ليبين منخرطين في هذه العصابة لتمويل جماعات متطرفة من اوروبا وتونس وبعض المناطق في ليبيا – وهم يقومون بمحاولة جذب الفنيات الأطفال لممارسة الفواح بعد تخديرهم في اطعمة المقاهي – فعلى الأجهزة الامن المسلحين التعاون مع شيوخ المساجد في المناطق والبلديات الليبية دون اي تأجيل .
    وقد تم صيد العديد منهم ومنهم إناث مع قيثارت ومخدرات ومعهم منقبين على الاثار ومراسلين – ورميهم في مناطق صحراوية حفاة عراء وصيدهم بالاسلحة والسيارات الرباعية وتعليق جثثهم على الصخور رمزا وتنكيلا – كما ابلغ بعض حراس الحدود فالمناطق الجنوبية لليبيا.

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