طالب المجلس البلدي لبلدية غدامس، الخميس، أصحاب الفنادق والقائمين على

تأجير المساكن الخاصة بضرورة تنفيذ قراره بإيقاف الحجز بالفنادق والمساكن الخاصة،

مؤكدا على ضرورة التنسيق مع اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا بالبلدية.

وقال المجلس في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” إنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف

التعليمات.

ودعا المجلس الجهات المختصة المتمثلة في الحرس البلدي والجهات الأمنية الأخرى

متابعة التنفيذ والضبطية القانونية.

The post البلدي غدامس يطالب بإيقاف الحجز بالفنادق والمساكن الخاصة بالبلدية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24