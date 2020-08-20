«العباني»: إن كانت الدول العظمى ترى ضرورة لمنطقة منزوعة السلاح فلما لا تكون من مصراتة إلى الزاوية

قال النائب محمد العباني، عضو مجلس النواب، إن كانت الدول العظمى ترى ضرورة لمنطقة منزوعة السلاح، فلما لا تكون المنطقة الممتدة من مصراتة إلى الزاوية، وهذا كفيل بإنهاء الصراع الليبي.

وأضاف العباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن استمرار المسؤول في وظيفته، بعد إخفاقه في القيام بواجبه، هو الفساذ ذاته، مؤكدا أن المحاسبة والعقاب والإقصاء من الوظيفة، قد يقلل من حجم الفساد.

وعلى صعيد آخر، شن العباني، هجومًا حادًا على دولتي قطر وتركيا، نظرًا لتدخلهم في الشأن الليبي، معتبرًا زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري لليبيا عدوانا صارخا على الشعب الليبي، فالزيارات عادة تتم بدعوة من السلطة الشرعية في البلاد.

وأضاف “العباني”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “آخر الأسبوع”، الذي يُعرض على شاشة “صدى البلد” المصرية، أن السلطة الشرعية فى ليبيا الآن هي مجلس النواب الليبي.

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، أن الجندي المصري مستعد مع إخوانه من الجيش الوطني الليبي للدفاع عن مدينتي سرت والجفرة، ومنع القوى المعتدية من دخولها، مؤكدًا أن تركيا دخلت بكامل ضباطها وجنودها وما استجلبته من مرتزقة من المنظمات الإرهابية فى سوريا.