سرقة 600 متر أسلاك بسوق الخميس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، اعتداء مجموعة من اللصوص على خط الخزان تفريعة فلاح محطة «30» سوق الخميس، وسرقة أسلاك ضغط عالي تقدر بمسافة 600 متر ما تسبب في فقد التغذية عن أحد المحولات.

وقالت الشركة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إنه تم الإبلاغ كذلك عن سرقة جزء من معدات ضغط منخفض وسرقة «بسبار نحاس» من محطة الأسلاك بدائرة توزيع الكريمية.

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وطالبت بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة المنتشرة، وذلك لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من العبث الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين لعدة أيام، مما يزيد من معاناتهم.

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