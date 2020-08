بني وليد.. جموع من الشباب يخرجون لإحياء اليوم الوطني وتأييد الدكتور سيف الإسلام

خرجت جموع غفيرة لشباب بني وليد، الخميس، لإحياء اليوم الوطني للشباب،

وتأكيد دعمها للدكتور سيف الإسلام القذافي.

وأكدت الجموع على دعمها لقائد المصالحة الوطنية الدكتور سيف الإسلام

القذافي، لإرجاع هيبة وسيادة الدولة وإحياء مشروع ليبيا الغد.

وعبرت جموع الشباب عن تقديرها وتأييدها للدكتور سيف الإسلام لأنه يعتبر

بمثابة المنقذ والحل الأخير للأزمة الراهنة وهو الوحيد الذي شخّص الحالة الليبية

منذ نكبة فبراير التي دمرت البلاد.

وأعرب الشباب عن غضبهم من الأوضاع المعيشية والخدمية التي يعاني منها

المواطن الليبي في عموم البلاد، من انقطاع للكهرباء لفترات طويلة في ظل الارتفاع

الكبير في درجات الحرارة، وكذلك انقطاع المياه، مستنكرين الفساد المستشري في

المؤسسات الحكومية التي لا تلقي بالا لما يعانيه المواطنين من أوضاع مأساوية.

