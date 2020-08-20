ليبيا الان

سرايا وكتائب دفاع الوفاق تهاجم باشاغا وتستنكر تصرفاته

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بيانات عدة أصدرها عدد من الكتائب والسرايا التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق من الزاوية ومدن غرب طرابلس حملت معظمها ذات الصيغة ضد ما وصفوها بتجاوزات وإثارة الفتن من قبل وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.

وذكرت كل من سرية القوة الخاصة رقدالين وسرية الصقر الجميل والقوة المشتركة بحماية صبراتة والقوة المشتركة لثوار العجيلات والكتيبة الثامنة مشاة وكتيبة شهداء ابوصرة وكتيبة عمر المختار صبراتة، ذكروا في بياناتهم أن تصرفات وإجراءات وسياسات باشاغا “قديمة جديدة” يسعى من خلالها لضرب المدن والثوار بعضهم البعض تحت شعارات وصفوها بالواهية ومختلفة وهدفها واحد.

وأشارت البيانات إلى أن باشاغا اختار ضرب عرض الحائط تضحيات ثوار هذه المناطق سواء الذين ضحوا لصد الحرب على طرابلس أو الذين خرجوا عام 2011 لإنهاء حكم الفرد والطغيان، والتي لم تكن طمعا في منصب ولا مغنم فيما فضّل الوزير المفوض ثلة من المقاتلين السوريين عليهم واختار أن يؤسس بهم قوات خاصة وجناحا مسلحا لضرب الثوار وقمعهم ونزع سلاحهم تحت شعار تفكيك سلاح المفسدين ليستبدله بسلاح السوريين، وفق ماجاء في البيانات.

كما تضمنت البيانات استنكارا وتنديدا بزيارة برنارد ليفي إلى ليبيا، حيث قالوا أنها تمت بتنسيق من باشاغا، وأن أذاها طال جميع الجهات في المنطقة الغربية بما فيهم ثوار مصراتة وأن هذه الزيارات والاتصالات لا تخدم الصالح العام.

ودعت البيانات التي وجهت لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى نبذ الخلافات الداخلية وطالبته أيضا بضرورة إجراء إصلاحات وتعديل وزاري معتبرين بحسب ماجاء في البيانات أن باشاغا عارض التعديل الذي كان يسعى له الرئاسي بتهديد رئيس الحكومة وابتزازه بملفات فساد بعد أن أصبح وزيرا بالصدفة، حسب وصفهم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • ثوار اخر زمن قول صرصار من صراصير خوان فبراير ومن اعان ظالما اعانه الله عليه فالاخوان استخدموا هؤلاء الاغبياء سلما للوصول للسلطة وبعد ان تمكنوا سيتخلصوا منهم ويبيعوهم فى سوق النخاسة شغل نجاسة ولكنهم فى مصر شربوا من نغس الكأس حيث اوهمهم السيسى انه اخوانى فعينوه وزيرا للدفاع بدلا من طنطاوى الذى تخلص من سامى عنان وجاء بمدير مكتبه السابق السيسى فتخلص منهم بسهولة فهم اغبياء ولو نجح شفيق لتغير الحال للعكس والان خوان ليبيا كالعادة يقوموا باقصاء واخصاء الاخرين بمساعدة التنظيم الدولى للاخوان فى اسطنبول ولكن فى النهاية سيتجمع الجميع ضدهم ويقضوا عليهم وعلى فكرهم العنصرى البغيض

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  • مستمر فى غيه طالما لا يوجد من يلجمه هذا العجلاتى عميل الاستعمار والرجعية فقد حول مصراتة إلى مزبلة تركية وايطالية ولم يلقى أى مقاومة فاستمر فى بيع الوطن ولا حياة لمن تنادي والان الدور على الميليشيات الذين ساندوه فى السابق وسيغلب عليهم المرتزقة ويقضى عليهم بمساعدة الاتراك .

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