قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، الخميس، إن مدينة

سرت آمنة ومسألة إقامة منطقة منزوعة السلاح بها غير واقعية.

