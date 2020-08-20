وباء كورونا والنزاع يعمقان الأزمة الإنسانية في ليبيا

دعا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين من الأعمال العدائية وآلا يصبحوا هدفاً للهجوم العسكري مشيراً إلى أن اللجنة تتابع عن كثب التحشيدات العسكرية حول مدينة سرت

وقال مورير إن اللجنة ما تزال على التزام بدورها كوسيط محايد بين حكومة الوفاق والجيش الوطني من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية، داعية إلى إتاحة الوصول الآمن دون عوائق إلى المحتاجين..

ولفت رئيس اللجنة في ختام زيارته إلى ليبيا إلى أن حالات الإصابة بكورونا زادت أضعافاً مضاعفة خلال أقل من شهرين، مبيناً أن ويلات الصراع فاقمت من معاناة المواطنين الذين أُجبروا للفرار من بيوتهم، ودُمرت المرافق الصحية والبنية التحتية.. ويحتاج أكثر من نصف مليون شخص في ليبيا إلى مساعدات تتعلق بالرعاية الصحية..

وتابع ماورير بالقول أن معاناة المدنيين في بنغازي وطرابلس مازالت ماثلة، كما يعاني السكان مخاطر سقوط قتلى وجرحى بسبب الذخائر غير المنفجرة، في الوقت الذي تتهاوى فيه البنية التحتية في عموم البلاد، ولا يتوفر للسكان إلا قدر محدود من إمدادات الكهرباء ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والرعاية الطبية.

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