أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، عن سرقة 600 متر سلك من خط الخزان تفريعة فلاح محطة 30 سوق الخميس، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في فقد التغذية عن أحد المحولات.

