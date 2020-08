الصليب الأحمر: مئات الآلاف من المدنيين في ليبيا مهددون بالغرق في دوامة الفوضى

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، اليوم

الخميس، إن أكثر من نصف مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات تتعلق بالرعاية الصحية، في وقت

يهدد فيه النزاع وجائحة كورونا والانهيار الاقتصادي بإغراق مئات الآلاف من المدنيين

في دوامة الفوضى.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، إن جائحة فيروس كوورنا واستمرار النزاع يعمقان

الأزمة الاقتصادية في ليبيا، مشيرة إلى أن حالات الإصابة بالفيروس زادت بأكثر من

15 ضعفًا في أقل من شهرين في البلاد التي تمزقها الحرب، إذ ارتفعت الحالات من 571 في

يونيو إلى أكثر من 9 آلاف حالة.

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، في

ختام زيارته للبلاد الأسبوع الجاري، إن الليبيين يعانون أصلاً من ويلات نزاع مستمر

منذ تسع سنوات، فقد أُجبرت عائلات على الفرار من بيوتها تحت القصف ودُمرت مرافق الرعاية

الصحية وتداعت البنية التحتية وانهار الاقتصاد.

وأضاف ماورير، أنه شاهد بنفسه معاناة المدنيين في بنغازي

وطرابلس من التبعات الكارثية لهذا النزاع، مؤكدا أن المواجهات تركت آثارًا سلبية على

أحياء طرابلس، مشيرا إلى أنه فى حال عودة العائلات إلى منازلها لن تجد إلا بقايا قليلة

من ممتلكاتها، أو ربما لا شيء إطلاقًا.

وأشار إلى أن السكان يعانون من مخاطر سقوط قتلى وجرحى بسبب

الذخائر غير المنفجرة، في وقت تتهاوى فيه البنية التحتية في عموم البلاد، مضيفا أنه

في خضم هذه الجائحة المتفاقمة، لا يتوافر للسكان إلا قدر محدود من إمدادات الكهرباء

ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والرعاية الطبية.

والتقى ماورير في بنغازي ” حفتر “، وقيادات جمعية

الهلال الأحمر الليبي، فيما اجتمع في طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

غير المعتمدة، فائز السراج، أمس الثلاثاء .

وتابع البيان أن النزاع في ليبيا أدى إلى تهالك منظومة الرعاية

الصحية في البلاد، وألحق أضراراً بمستشفيات وعيادات، بينما اضطرت مرافق أخرى إلى إغلاق

أبوابها لقربها من خطوط المواجهة، وإنحدر مستوى الخدمات التي يقدمها البعض بسبب ضعف

الاستثمار فيها.

وأضاف أن الأثر الاقتصادي للنزاع وكورونا شديد الوطأة أيضًا؛

فقد قال معظم الأشخاص الذين استطلعت اللجنة الدولية آراءهم أن المرض أوقع أضرارًا بسبل

كسب العيش، مشيرة إلى أن الأشد تضررًا من الوضع هم العاملون بأجر يومي والمهاجرون لانعدام

فرص تحقيق الدخل وارتفاع أسعار الأغذية الأساسية حوالي 20% في المتوسط، بل إن الأسعار

تضاعفت في بعض المناطق.

وتوقعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حدوث موجة أخرى من ارتفاع

الأسعار نظرًا لأن ليبيا تستورد معظم ما تستهلكه من المنتجات الغذائية، لافتة إلى أن

البلاد تعاني في الأصل نقصًا في منتجات الألبان والخضراوات والخبز والمحروقات.

ودعا رئيس اللجنة، بيتر ماورير، أطراف النزاع ،إلى احترام

القانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة حقن دماء المدنيين في الأعمال العدائية وألا

يصبحوا هدفًا للهجوم أبدًا، وكذلك البنية التحتية ، كالمستشفيات والمدارس ومحطات المياه

والكهرباء، كما يجب احترام حقهم في الحصول على المساعدات الإنسانية .

