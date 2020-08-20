زليتن تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدية

أعلنت لجنة إدارة أزمة كورونا ببلدية زليتن، اليوم
الخميس، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدية .
وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل
الاجتماعي ” فيسبوك”، أن المختبر المرجعي زليتن استلم 100 عينة، مبينة أن
نتائج هذه العينات جاءت 80 عينة سالبة، و 20 عينة موجبة، منها 7 حالات لمخالطين، مشيرة
إلى تماثل 4 حالات للشفاء.
وأضافت اللجنة، أن
إجمالي الإصابات بالفيروس في البلدية بلغ 645 حالة، فيما لم تسجل أي حالات وفاة في
البلدية حتى الآن .
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