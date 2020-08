زليتن تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدية

أعلنت لجنة إدارة أزمة كورونا ببلدية زليتن، اليوم

الخميس، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدية .

وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي ” فيسبوك”، أن المختبر المرجعي زليتن استلم 100 عينة، مبينة أن

نتائج هذه العينات جاءت 80 عينة سالبة، و 20 عينة موجبة، منها 7 حالات لمخالطين، مشيرة

إلى تماثل 4 حالات للشفاء.

وأضافت اللجنة، أن

إجمالي الإصابات بالفيروس في البلدية بلغ 645 حالة، فيما لم تسجل أي حالات وفاة في

البلدية حتى الآن .

