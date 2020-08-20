خروج ثاني حالة شفاء من «كورونا» من مركز العزل الخمس «1»

أعلنت بلدية الخمس، اليوم الخميس، خروج ثاني حالة شفاء من فيروس «كورونا المستجد» من مركز العزل الخمس رقم «1».

ونوهت البلدية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» بجهود العناصر الطبية والطبية المساعدة وإدارة مركز العزل الخمس رقم «1»، وذلك بعد تقديمهم كل ما لديهم من خدمات ساهمت في تماثل الحالة للشفاء.

اقرأ أيضَا خروج أول حالة «كورونا» من مركز العزل الخمس «1» بعد شفائها

والخميس الماضي، أعلنت لجنة مكافحة «كورونا» ببلدية الخمس، تسجيل نحو 120 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» كحصيلة إجمالية منذ بدأ ظهور الفيروس في ليبيا مارس الماضي، بينها 91 حالة نشطة و23 حالة شفاء، إلى جانب ست وفيات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا