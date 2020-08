قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش ، خالد المحجوب، الخميس، إن مدينة سرت

آمنة ومسألة إقامة منطقة منزوعة السلاح بها غير واقعية

وأضاف المحجوب في تصريحات صحفية، أن تركيا تواصل بدعم قطري

إرسال المرتزقة من التنظيمات الإرهابية إلى طرابلس.

وأكد المحجوب أن اتفاق ترسيم الحدود المبرم بين حكومة الوفاق غير المعتمدة

وتركيا لاغي.

The post المحجوب: تركيا تواصل إرسال المرتزقة إلى ليبيا واتفاقيات الوفاق مع أنقرة لاغية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24