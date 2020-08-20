الأجهزة الأمنية بدرنة تتابع تطبيق حظر التجول

بناء على تعليمات اللجنة العليا لمكافحة كورونا، ووزارة الداخلية ومدير أمن درنة، وتطبيقا لقرار حظر التجوال، خرجت دوريات من مختلف الأجهزة الأمنية في شوارع المدينة لمتابعة تنفيذ قرار الحظر، الذي يبدأ من الثالثة مساء حتى السابعة صباحا.

قناة ليبيا رافقت الأجهزة الأمنية التي أشادت بوعي المواطنين بخطورة انتشار الوباء، ومدى استجابتهم وتنفيذهم للتعليمات الصادرة عن الأجهزة المختصة، هذا وستستمر الأجهزة الأمنية في العمل بشكل يومي للتأكد من تطبيق القرارات الصادرة، داعية المواطنين إلى الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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