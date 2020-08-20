جنائي بنغازي يضبط المتهم في مقتل “الديباني” العميد في الدفاع الجوي

أخبار ليبيا24

كشف مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية في الحكومة الليبية اليوم الخميس أنه تم القبض على المتهم في قتل العميد المتقاعد في سلاح الدفاع الجوي عبدالمنعم عبدالكريم الديباني.

وأكد مكتب الإعلام عبر حسابه على “فيسبوك” أن الجاني ( و س ش) وهو طالب جامعي، من مواليد 1998 ميلادي، اعترف في قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن بنغازي بتنفيذ جريمته ذات الدوافع الجنائية.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني أنه تم ضبط الجاني بعد كمين محكم أدى لضبطه وهو يقود سيارة المجني عليه، رغم إجرائه تغييرا جوهريا بها أدى لتغيير ملامحها.

يشار إلى أنه عثر منذ مايقاربالـ 6 أيام على جثة العميد عبدالمنعم عبدالكريم الديباني التابع للقاعدة بنينا الجوية مقتولا بسكين وألقيت جثته بطريق القوارشة – مشروع الصفصفة – بعد فقدان الاتصال به.

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