بعد تسجيل أول حالة بكورونا .. 3 توصيات للجنة الطبية الاستشارية بالواحات

أصدرت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بالواحات،

اليوم الخميس، ثلاث توصيات بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلدية.

وأوضحت اللجنة، في منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”، أن ظُهور حالات إصابة بالفيروس في الواحات لم يكن مستبعدًا بل

كان متوقعًا، واصفة الوضع بـ “الخطير” .

وأوصت اللجنة، بثلاث توصيات وهي كالآتي :

عدم الخروج خلال

هذه الفترة لأداء أي واجبات اجتماعية، والاكتفاء بالاتصال عبر الهاتف أو وسائل التواصل

الاجتماعي الأخرى .

والقفازات حال الخروج، واتباع خطوات النظافة الشخصية .

الالتزام بالحجر الصحي

حال الشعور بارتفاع في درجات الحرارة أو بعض الأعراض المشتبه بها مهما كانت .

