بعد سيطرة الوفاق.. انتشار بكتيريا “ريكتسيا” في ترهونة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أجرى فريق طبي من المركز الوطني لمكافحة الأمراض زيارة ميدانية لمدينة ترهونة، على خلفية وجود بلاغات تفيد بظهور حالات مصابة ببكتيريا “ريكتسيا”.

وأوضح المركز، في بيان له، إن فريقا طبيا تابعًا له زار، أمس الأربعاء، منطقة سوق الجمعة بمدينة ترهونة بناء على بلاغ يفيد برصد إصابات وحالات اشتباه بمرض “ريكتسيا” في المدينة.

وقال أحد أعضاء الفريق، إنهم أخذوا عينات من عائلة ظهرت بها إصابات بهذا المرض، مُضيفًا أن المسبب الرئيس للمرض هو جرثومة “ريكتسيا”، فيما تظهر عدة أعراض على المصابين بالمرض مثل ارتفاع درجات الحرارة، وظهور طفح جلدي.

وأكد تسجيل 6 إصابات بهذا المرض البكتيري، إضافة إلى حالتي وفاة واحدة في سوق الجمعة، والأخرى في القرة بوللي، لافتًا إلى معالجة الحالات في المصحات والمستشفيات.

وأشار الفريق إلى تجميع بعض العينات التي سيتم تشخصيها في المركز الوطني لمكافحة الأمراض للتثبت من الناقل ومعرقة الطريقة المثلى للمكافحة والعلاج.

ويعد “ريكتسيا” جنسًا من البكتيريا غالًبا ما تنتقل عن طريق المفصليات ولا تعيش هذه البكتيريا إلا متطفلة داخل خلايا العائل، وتسبب أمراض التيفوس الذي تنقله الحشرات.

وانتشر المرض بعد سيطرة مليشيات حكومة الوفاق بدعم من المرتزقة السوريين والإمدادات التركية، على مدينة ترهونة في الخامس من يونيو الماضي.

ولم يقتصر الأمر على الأمراض فقط، بل كشف مصدر عسكري مُطلع، انتشار واسع للمليشيات والمرتزقة في مناطق ترهونة، وسوق الخميس، ومسيحل، وعلى حدود ترهونة الشمالية، مؤكدًا أن تلك المليشيات التابعة لحكومة الوفاق تعمل على إنشاء مهبط عسكري بمدينة ترهونة لاستعماله في الأغراض العسكرية.

وذكر المصدر في تصريحات لوكالة “العين” الإخبارية، قبل أيام، أنه تم رصد تحركات كبيرة بالقرب من موقع المهبط، للمليشيات والمعدات التي تستخدم في حفر وتسوية الأرض لإنشاء الطرق.

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