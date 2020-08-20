«خوف وترقب».. «رويترز» تسلط الضوء على معاناة السكان في «سرت» وسط مخاوف من هجوم مدعوم تركياً

أعد عصام عمران الفيتوري، مراسل وكالة رويترز للأنباء في ليبيا، معايشة من داخل مدينة سرت، التي تتجه إليها الأنظار حالياً وسط حالة من الترقب والخوف لدى المدنيين من هجوم المليشيات الموالية لتركيا وحكومة الوفاق.

يقول “الفيتوري” في تقرير “رويترز”: “في مكاتب بلدية سرت، زينت الجدران بصور خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي. في الصحراء، تراقب القوات من وراء الضفاف الرملية”.

أضاف: “أصبحت سرت، التي أصابتها الجروح بالفعل بسبب أحداث 2011 في ليبيا واستيلاء داعش عليها، تجد نفسها الآن ليس فقط في قلب حرب أهلية ولكن أيضًا في بؤرة العداوات الجيوسياسية التي تمتد عبر المنطقة”.

يواصل: “منذ أن ساعد التدخل التركي في دفع الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر إلى العودة في أوائل يونيو من هجومه الذي استمر 14 شهرًا على العاصمة طرابلس، استقرت الخطوط الأمامية حول سرت، في وسط الساحل الليبي على البحر المتوسط ​​وبالقرب من موانئ النفط الرئيسية”.

ونقل عن عدد من المدنيين شهاداتهم حول الأوضاع داخل المدينة، فيقول عادل محمد ، 43 عاما ، وهو من سكان المدينة يتسوق في سوبر ماركت محلي في المدينة التي يقطنها 90 ألف نسمة ، “شهدت المدينة حروبا وأزمات جعلت الناس يخافون، هناك دائمًا قلق بشأن ما سيأتي.”

واختتم تقريره قائلاً: “يضع الصراع في ليبيا الجيش الوطني الليبي في مواجهة القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق في طرابلس في الغرب”.