نظم الآلاف من الشباب في مدينة سرت، اليوم الخميس، مسيرة

حاشدة لإحياء اليوم الوطني للشباب الليبي، رافعين صور الدكتور سيف الإسلام

القذافي، إستجابة لدعوة حراك رشحناك من أجل ليبيا ” اخترناك “، للشعب الليبي

للمشاركة في مسيرات التحشيد الشعبي بمناسبة اليوم الوطني للشباب الليبي، تحت شعار ”

يد بيد من أجل ليبيا الغد”.

وردد المشاركون في المسيرة الشعارات المنادية بالحرية

للشعب الليبي العظيم، مطالبين الدكتور سيف الإسلام القذافي بالعمل على انهاء حالة

الإنقسام التى تشهدها البلاد، قائلين : ” يا سيف الإسلام اعدلها .. بوك بدأها

وأنت كملها “، ” يا سيف الإسلام اعدلها .. بوك بدأها وأنت كملها ” .

ودعا حراك رشحناك من أجل ليبيا اخترناك، الثلاثاء، الشعب

الليبي للمشاركة في مسيرات التحشيد الشعبي بمناسبة اليوم الوطني للشباب الليبي،تحت

شعار “يد بيد من أجل ليبيا الغد“.

وذكر بيان للحراك،، أن المسيرات ستنطلق يوم الخميس 20أغسطس في تمام الساعة الخامسة مساءا، رافعين شعار

السلمية والأهداف الوطنية والمطالب المدنية.

وأوضح الحراك أن المسيرات ستؤكد العزم والدعم لقائد المصالحة

الوطنية الدكتور سيف الإسلام القذافي، لإرجاع هيبة وسيادة الدولة وإحياء مشروع ليبيا

الغد مستقبل كل الأجيال.

وتأتي هذه المسيرات في وقت يعيش فيه المواطن الليبي معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه، ونقص السيولة، الأمر الذي حول حياة المواطنين إلى جحيم في ظل إهمال وتقصير الجهات المسؤولة في معالجة هذه الأزمات المستمرة منذ عام 2011.

The post مسيرات حاشدة في سرت لإحياء اليوم الوطني للشباب ودعم الدكتور سيف الإسلام appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24